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Премьер-министр Италии предложил странам G7 нарастить инвестиции в энергетический сектор

Премьер-министр Италии предложил странам G7 нарастить инвестиции в энергетический сектор
Chigi Palace Press Office/Filipp/Global Look Press

Странам «Большой семерки» следует больше вкладываться в энергетику, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. Такой идеей поделился премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает ТАСС.

Европейские страны должны обеспечить собственную энергетическую безопасность и развитие генерирующих мощностей, полагает он. Политик сказал, что это не должно быть связано с текущими ценами на ресурсы.

«Даже когда цены на энергоносители снизятся, нельзя себе представить снова зависимость от России, как раньше. Энергозависимость нужно навсегда преодолеть», — заявил Драги.

Стоимость газа ранее продолжительное время повышалась из-за ситуации на Украине, политической напряженности и новостного фона. Последняя волна роста цен связана с тем, что прокачка сырья через «Северный поток» падает из-за проблем с оборудованием.

g7 драги инвестиции энергетика
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