Премьер-министр Италии предложил странам G7 нарастить инвестиции в энергетический сектор

Странам «Большой семерки» следует больше вкладываться в энергетику, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. Такой идеей поделился премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает ТАСС.
Европейские страны должны обеспечить собственную энергетическую безопасность и развитие генерирующих мощностей, полагает он. Политик сказал, что это не должно быть связано с текущими ценами на ресурсы.
«Даже когда цены на энергоносители снизятся, нельзя себе представить снова зависимость от России, как раньше. Энергозависимость нужно навсегда преодолеть», — заявил Драги.
Стоимость газа ранее продолжительное время повышалась из-за ситуации на Украине, политической напряженности и новостного фона. Последняя волна роста цен связана с тем, что прокачка сырья через «Северный поток» падает из-за проблем с оборудованием.