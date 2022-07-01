Премьер Канады Трюдо анонсировал поставку Украине новой партии вооружения

Власти Канады отправят Украине военную помощь в виде 39 бронетранспортеров и шести камер для беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Ранее, в конце мая 2022 года, Вооруженные силы Украины получили от канадских властей артиллерийские боеприпасы для легких полевых гаубиц M777 в рамках новой военной помощи. Они являются аналогами российского корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», калибра 152 и 155 мм.
Нынешние поставки вооружения стали очередной помощью Киеву, о которой постоянно просит президент Украины Владимир Зеленский.