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Премьер Канады Трюдо анонсировал поставку Украине новой партии вооружения

Премьер Канады Трюдо анонсировал поставку Украине новой партии вооружения
Global Look Press/Paul Chiasson/Keystone Press Agency

Власти Канады отправят Украине военную помощь в виде 39 бронетранспортеров и шести камер для беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее, в конце мая 2022 года, Вооруженные силы Украины получили от канадских властей артиллерийские боеприпасы для легких полевых гаубиц M777 в рамках новой военной помощи. Они являются аналогами российского корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», калибра 152 и 155 мм.

Нынешние поставки вооружения стали очередной помощью Киеву, о которой постоянно просит президент Украины Владимир Зеленский.

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RusNewsToday24
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