Премьер Израиля Лапид намерен отправить в РФ делегацию из-за ситуации с «Сохнут»

Израильский кабмин намерен отправить в Россию правительственную делегацию из-за ситуации с Еврейским агентством «Сохнут». Об этом рассказал премьер-министр ближневосточной страны Яир Лапид.
Он уточнил, что в делегацию войдут представители сразу нескольких израильских ведомств. Они намерены обеспечить дальнейшую работу агентства на территории России.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
Ранее стало известно, что российский Минюст подал иск в суд с требованием ликвидировать агентство «Сохнут». Беседа по этому делу должна состояться 28 июля 2022 года.