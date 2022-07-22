Премьер Израиля Лапид намерен отправить в РФ делегацию из-за ситуации с «Сохнут»

«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.