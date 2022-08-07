Премьер Израиля Лапид констатировал достижение целей в рамках операции «Рассвет»

Израиль достиг своих целей в рамках операции «Рассвет». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Яира Лапида.
Политик отметил, что сейчас процесс находится на завершающей стадии. По информации прессы, перемирие в секторе Газа начнется седьмого августа в 20:00. В рамках операции были нанесены удары для ликвидации главарей вооруженных формирований, сообщают СМИ.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложение Египта о перемирии в Газе. Каир ожидал ответа от Палестины.