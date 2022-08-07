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Премьер Израиля Лапид констатировал достижение целей в рамках операции «Рассвет»

Премьер Израиля Лапид констатировал достижение целей в рамках операции «Рассвет»
Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

Израиль достиг своих целей в рамках операции «Рассвет». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Яира Лапида.

Политик отметил, что сейчас процесс находится на завершающей стадии. По информации прессы, перемирие в секторе Газа начнется седьмого августа в 20:00. В рамках операции были нанесены удары для ликвидации главарей вооруженных формирований, сообщают СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложение Египта о перемирии в Газе. Каир ожидал ответа от Палестины.

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