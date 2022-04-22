Премьер Италии настаивает на отстранении россиян от турнира серии «Мастерс» в Риме

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Российским теннисистам могут запретить участвовать в турнире серии «Мастерс» в Риме.
Итальянский премьер-министр Марио Драги хочет, чтобы российские и белорусские теннисисты не участвовали в «Мастерсе», который пройдет со 2 по 16 мая. Об этом сообщили журналисты издания Corriere dello Sport.
За проведение турнира в столице Италии отвечают ATP и WTA, поэтому россиянам и белорусам должны разрешить выступить в нейтральном статусе. Действующим победителем «Мастерса» в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
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