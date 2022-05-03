Премьер Италии Драги спрогнозировал продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке

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Конфликт на Украине может обернуться продовольственным кризисом для Африки и Ближнего Востока. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги.
Он напомнил, что Украина является четвертым по величине поставщиком продовольственных товаров в Евросоюз. На Москву и Киев также приходится более четверти экспорта зерна в мире.
«С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию», – подчеркнул Драги, выступая в Европарламенте.
Ранее МИД России сообщил, что санкции Запада усугубили мировой продовольственный кризис. Из-за ограничений были нарушены цепочки продовольственных поставок, информирует RT.
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