Премьер Италии Драги: крупнейшие страны Евросоюза не хотят видеть Украину как кандидата на членство в ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что значительная часть крупных стран Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и этот сценарий в ближайшее время не реализуется.
«Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — рассказал итальянский премьер на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Украина натолкнулась на новое препятствие на пути в ЕС: Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка процесса интеграции, чуть позже такую же позицию заняла и Финляндия.