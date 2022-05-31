Новости0

Премьер Италии Драги: крупнейшие страны Евросоюза не хотят видеть Украину как кандидата на членство в ЕС

Премьер Италии Драги: крупнейшие страны Евросоюза не хотят видеть Украину как кандидата на членство в ЕС
pixabay.com

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что значительная часть крупных стран Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и этот сценарий в ближайшее время не реализуется.

«Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — рассказал итальянский премьер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Украина натолкнулась на новое препятствие на пути в ЕС: Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка процесса интеграции, чуть позже такую же позицию заняла и Финляндия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.