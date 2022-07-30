Премьер Испании Санчес призвал членов правительства не надевать галстуки для экономии энергии

«На мне нет галстука. Это означает, что мы все также можем экономить с энергетической точки зрения. Я попросил министров и всех государственных деятелей, и мне также хотелось бы попросить и частный сектор, если они еще не сделали этого, когда в этом нет необходимости, не использовать галстук», — подчеркнул Санчес.