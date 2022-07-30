Министрам и государственным деятелям Испании следует отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. С таким призывом выступил премьер-министр страны Педро Санчес.
Выступая в пятницу перед журналистами, председатель правительства заявил, что в жаркую погоду человек чувствует себя комфортнее без галстука. Кроме того, эта простая мера позволит реже пользоваться кондиционерами, которые потребляют немало электричества.
«На мне нет галстука. Это означает, что мы все также можем экономить с энергетической точки зрения. Я попросил министров и всех государственных деятелей, и мне также хотелось бы попросить и частный сектор, если они еще не сделали этого, когда в этом нет необходимости, не использовать галстук», — подчеркнул Санчес.
Энергетический кризис в Европе стал следствием провальной санкционной борьбы ЕС с Россией. Страны объединения прибегают к различным методам с целью сократить зависимость от РФ.