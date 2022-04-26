Премьер Хорватии отказался признавать русофобским решение об отмене гуманитарного рейса

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Хорватия не считает, что ситуация с выдворением российских дипломатов из страны является проявлением русофобии. Об этом заявил глава хорватского правительства Андрей Пленкович, отвечая на вопросы журналистов
Ранее власти страны отказали РФ в проведении гуманитарного рейса в Загреб для вывоза сотрудников дипмиссии. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
«Насколько я знаю, эти люди (дипломаты РФ) покинули Хорватию. Думаю, что они летели через Белград или что-то в этом роде. Здесь нет никакой русофобии», — цитирует Пленковича национальное телевидение HRT.
Хорватия провела высылку российских дипломатов так же, как и большинство стран. При этом Загреб, по мнению премьер-министра, предоставил Москве гораздо больший отрезок времени для решения этого вопроса, в отличие от други государств.