Премьер Фиала: Чехия не намерена оплачивать российский газ в рублях

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не будет расплачиваться за поставки газа из РФ в рублях.
«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно». — цитирует Фиала РИА Новости.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
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