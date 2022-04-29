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    Премьер Фиала: Чехия не намерена оплачивать российский газ в рублях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Премьер Фиала: Чехия не намерена оплачивать российский газ в рублях

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    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не будет расплачиваться за поставки газа из РФ в рублях.

    «Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно». — цитирует Фиала РИА Новости.

    Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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