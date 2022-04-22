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    Премьер Джонсон: десятки украинских солдат проходят военную подготовку в Великобритании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Премьер Джонсон: десятки украинских солдат проходят военную подготовку в Великобритании

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     The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress

    Украинские военные в Британии учатся пользоваться
    бронемашинами Mastiff, Husky и Wolfhound, а также проходят специальную подготовку.
    Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

    По словам Джонсона, после прохождения подготовки десятки
    украинских военных вернутся на территорию Украины вместе с партией из 120
    бронированных британских внедорожников, которыми обучались управлять. Известно,
    что в эту партию вошли 80 бронетранспортеров Wolfhound, Mastiff и Husky. Помимо
    этого, украинские силовики также обучаются применению средств ПВО в Польше, добавил
    Джонсон.

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