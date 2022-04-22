Премьер Джонсон: десятки украинских солдат проходят военную подготовку в Великобритании

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Украинские военные в Британии учатся пользоваться
бронемашинами Mastiff, Husky и Wolfhound, а также проходят специальную подготовку.
Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
По словам Джонсона, после прохождения подготовки десятки
украинских военных вернутся на территорию Украины вместе с партией из 120
бронированных британских внедорожников, которыми обучались управлять. Известно,
что в эту партию вошли 80 бронетранспортеров Wolfhound, Mastiff и Husky. Помимо
этого, украинские силовики также обучаются применению средств ПВО в Польше, добавил
Джонсон.
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