Премьер Джонсон: десятки украинских солдат проходят военную подготовку в Великобритании

По словам Джонсона, после прохождения подготовки десятки

украинских военных вернутся на территорию Украины вместе с партией из 120

бронированных британских внедорожников, которыми обучались управлять. Известно,

что в эту партию вошли 80 бронетранспортеров Wolfhound, Mastiff и Husky. Помимо

этого, украинские силовики также обучаются применению средств ПВО в Польше, добавил

Джонсон.