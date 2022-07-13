Премьер Чехии: санкции на поставки российского газа не войдут в новый список ограничений

Санкции в отношении поставок газа из России не войдут в новый перечень ограничений со стороны ЕС. Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Политик заявил, что Европейская комиссия собирается представить очередной список ограничений в ближайшем будущем. После этого новый перечень санкций примут страны ЕС.
Рестрикции распространяются на импорт российского золота, также будет увеличен перечень ограничений на экспорт. Европа при этом планирует ввести санкции против некоторых физических лиц.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил, что за ошибки Еврокомиссии придется отвечать конкретным странам. Он рассказал об этом телеканалу RT.