Премьер Британии признал тяжелое положение украинской армии в Донбассе

В своем выступлении на полях саммита G7 глава британского правительства отметил, что ситуация для группировки украинских войск в регионе складывается очень печально, в то время как ВС РФ добиваются заметных успехов. В то же время он выразил надежду на то, что части ВСУ еще могут выправить ситуацию в свою пользу.