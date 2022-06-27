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Премьер Британии признал тяжелое положение украинской армии в Донбассе

Премьер Британии признал тяжелое положение украинской армии в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе находятся в крайне тяжелом положении, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В своем выступлении на полях саммита G7 глава британского правительства отметил, что ситуация для группировки украинских войск в регионе складывается очень печально, в то время как ВС РФ добиваются заметных успехов. В то же время он выразил надежду на то, что части ВСУ еще могут выправить ситуацию в свою пользу.

«Конечно, мы также должны помочь им защитить себя», — заявил Джонсон.

Также британский премьер призвал сторонников Украины по всему миру помочь ее гражданам восстановить экономику, а также наладить экспорт зерна.

Британия джонсон Украина
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RusNewsToday24
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