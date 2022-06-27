Премьер Британии признал тяжелое положение украинской армии в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе находятся в крайне тяжелом положении, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В своем выступлении на полях саммита G7 глава британского правительства отметил, что ситуация для группировки украинских войск в регионе складывается очень печально, в то время как ВС РФ добиваются заметных успехов. В то же время он выразил надежду на то, что части ВСУ еще могут выправить ситуацию в свою пользу.
«Конечно, мы также должны помочь им защитить себя», — заявил Джонсон.
Также британский премьер призвал сторонников Украины по всему миру помочь ее гражданам восстановить экономику, а также наладить экспорт зерна.