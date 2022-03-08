Премьер Британии поставил Украину на место

Премьер Великобритании Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией по Украине Новости
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, написанной им для New York Times, заявил, что происходящее на Украине сейчас не является конфликтом НАТО и никогда не станет им.

Кроме того, глава британского правительства уточнил, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину свои боевые подразделения.

Он также отметил, что у Киева «нет серьёзных перспектив» на членство в военном альянсе в ближайшем будущем.

Кроме этого, в тексте статьи есть ещё одна размашистая пощёчина киевскому режиму:

«Мы не испытываем враждебных чувств к русскому народу. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — пишет Джонсон.

Британия и другие страны Запада будут масштабно снабжать Украину оружием, чтобы максимизировать потери России и резко увеличить для неё «цену войны».

Напомним, вчера в Сети появились кадры военной колонны, заходящей на Украину с территории Румынии.

Очередные надежды киевского режима втянуть в войну хотя бы ещё одну страну рухнули.

 
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Британия джонсон Россия Украина
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