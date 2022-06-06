Премьер Британии Джонсон сохранил свою должность

globallookpress/Martyn WheatleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил свою должность. Политик получил 211 голосов при необходимых 180. Против его кандидатуры проголосовали 148 человек. Большинство депутатов-консерваторов отдали свои голоса за Джонсона. Политик также сохранил должность премьера и пост лидера партии. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Ранее британская консервативная партия решила провести голосование по вотуму недоверия Джонсону. Оно состоялось в палате общин. После голосования премьер защищен от повторного вотума недоверия минимум год.

globallookpress/Martyn Wheatley

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил свою должность. Политик получил 211 голосов при необходимых 180. Против его кандидатуры проголосовали 148 человек.

Большинство депутатов-консерваторов отдали свои голоса за Джонсона. Политик также сохранил должность премьера и пост лидера партии. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Ранее британская консервативная партия решила провести голосование по вотуму недоверия Джонсону. Оно состоялось в палате общин. После голосования премьер защищен от повторного вотума недоверия минимум год.