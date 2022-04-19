Премьер Британии Джонсон не собирается уходить в отставку из-за нарушения антиковидных мер

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Британский премьер-министр Борис Джонсон принес
«чистосердечное извинение» перед депутатами за то, что нарушил антиковидные
меры, однако покидать свой пост он не намерен.
Джонсон извинился перед британскими депутатами за
нелегальную вечеринку на рабочем месте во время пандемии, однако в отставку
из-за нарушения коронавирусных ограничений подавать не стал.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Борис Джонсон в разгар пандемии устроил в свой
день рождения вечеринку на Даунинг-стрит. По его словам, он даже не подозревал,
что нарушает антиковидные правила.
В связи с этим Джонсону пришлось заплатить штраф. После чего
у него спросили, не намерен ли он уйти в отставку из-за случившегося. Однако
премьер Великобритании заявил, что хочет и дальше «решать проблемы в стране».