Стоит отметить, что собранные в рамках компании средства Болгария и Украина намерены потратить на закупку боеприпасов. То есть власти предлагают фактически убивать российских военнослужащих за счет простых жителей Болгарии, которые и так уже выходили на митинги против поставок оружия Киеву.