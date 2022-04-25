Премьер Болгарии предложил гражданам пожертвовать зарплату кабмину Украины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил гражданам отдать свои зарплаты украинскому правительству.
«Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я», — объявил болгарский премьер.
Стоит отметить, что собранные в рамках компании средства Болгария и Украина намерены потратить на закупку боеприпасов. То есть власти предлагают фактически убивать российских военнослужащих за счет простых жителей Болгарии, которые и так уже выходили на митинги против поставок оружия Киеву.
Сами же власти Софии 22 апреля направили в Евросоюз обращение с просьбой выделить им деньги на украинских беженцев, чтобы спасти страну от кризиса.
загрузка...