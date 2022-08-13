Премьер Белоруссии предупредил Запад о зеркальных мерах в вопросе национализации имущества

Если Запад начнет проводить конфискацию и национализацию белорусской собственности, Минск будет вынужден прибегнуть к зеркальным мерам. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Со стороны западных стран звучали угрозы, но прямых действий пока не было, отметил политик в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Если они пойдут дальше, материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим и здесь», — подчеркнул он.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что армия страны не станет принимать участие в спецоперации России на Украине.