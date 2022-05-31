Премьер Бельгии предложил «сделать паузу» в санкциях против России

После введения шестого пакета санкций в отношении РФ Евросоюз должен сделать перерыв, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
По словам политика, Европейскому союзу нужно «сделать паузу» в вопросе принятия нового пакета санкций, и оценить последствия принятых ограничений.
«Этот пакет (санкций. — Прим. ред.) стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу» — заявил бельгийский политический деятель.
Накануне европейские лидеры согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти, затрагивающее морские поставки, но исключающее трубопроводные.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.