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Премьер Бельгии предложил «сделать паузу» в санкциях против России

Премьер Бельгии предложил «сделать паузу» в санкциях против России
Федеральное агентство новостей

После введения шестого пакета санкций в отношении РФ Евросоюз должен сделать перерыв, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

По словам политика, Европейскому союзу нужно «сделать паузу» в вопросе принятия нового пакета санкций, и оценить последствия принятых ограничений.

«Этот пакет (санкций. — Прим. ред.) стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу» — заявил бельгийский политический деятель.

Накануне европейские лидеры согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти, затрагивающее морские поставки, но исключающее трубопроводные.

Премьер Бельгии предложил «сделать паузу» в санкциях против России

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

ЕС премьер Бельгии санкции
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