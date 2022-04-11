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Преимущества натяжных потолков tima-ru



Одним из простых, но гламурных способов отделки или ремонта потолка является установка натяжного потолка. Это современное решение имеет многочисленные преимущества, благодаря которым многие инвесторы – как частные, так и коммерческие – предпочитают использовать его в своих интерьерах. Проверяем, чем отличается натяжной потолок.Что такое натяжной потолок?При отделке и ремонте интерьера многие обращают внимание на потолок и предпочитают разнообразить его популярным подвесным потолком-традиционно он сделан из гипсокартона, установленного на стойке. Современной альтернативой такой конструкции является натяжной потолок, называемый типом подвесного потолка. Однако для его изготовления вместо гипса, используется эластичная мембрана из ПВХ-пленки (реже это полиэфирная ткань), которая распространяется на стойку из профилей.В каких ситуациях натяжной потолок будет работать лучше всего?атяжной потолок можно использовать во многих местах, что определяется как его современным характером, позволяющим получить практически любой эффект, так и его свойствами. Такая отделка подходит для бытовых и общественных помещений различного назначения и метража. Он будет работать в небольшой комнате и в просторном банкетном зале, в ванных комнатах и бассейнах, в салонах красоты, офисах, конференц-залах, кинотеатрах, а также во многих других интерьерах.Натяжные потолки рекомендуются также там, где есть дополнительная нагрузка на потолок. Кроме того, они позволяют избежать чрезмерного понижения интерьера, что является преимуществом в низких помещениях. Натяжной потолок опускает свод всего на ок. 3 см, а потолок из гипсо – картоновых плит около 6 см. Его стоит учитывать и в том случае, если вы хотите замаскировать элементы установки, закрепленные под потолком, или визуально увеличить небольшое пространство-в этом случае идеально подойдет натяжной потолок с зеркальной отделкой, который будет отражать свет.Натяжной потолок-как выглядит монтаж?Монтаж натяжного потолка затруднен, а главное – занимает гораздо меньше времени, чем изготовление подвесного потолка из регипса. Квалифицированные специалисты завершат работу в течение нескольких часов – для сравнения, изготовление подвесного потолка занимает ок. 4-5 дней. Очень большим преимуществом натяжных потолков является то, что перед их монтажом нет необходимости в какой-либо подготовке помещений, а сама установка не связана с беспорядком, пылью или мокрыми работами.Изготовление натяжного потолка начинается с прикрепления к стенам специальных планок, образующих каркас. Пленка, которая будет прикреплена к ним с помощью крючков, в первую очередь нуждается в нагревании – благодаря этому мембрана становится гибкой и легко растягивается. Для этого используется газовый обогреватель. Фольгу закрепляют сначала по углам, а уже потом вжимают в стеновые планки. В конце щель между стеной и потолком закрывается маскировочными планками.Что касается натяжного потолка, монтаж не слишком сложен, и у вас может возникнуть соблазн даже сделать его самостоятельно – на рынке есть даже наборы продуктов, подготовленных для изготовления натяжного потолка своими руками. Однако следует помнить, что проверенный подрядчик сделает это гораздо быстрее, избегая при этом ошибок, которые могут привести, например, к разрыву мембраны. От услуг специалиста не стоит отказываться, особенно если монтаж подвесного потолка сочетается с монтажом освещения или вместо плоского потолка мы выбрали многогранную или трехмерную модель необычной формы



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