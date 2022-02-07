Предварительная проверка не выявила нарушений в перинатальном центре в Коломне

Предварительная проверка Минздрава Подмосковья не выявила нарушений в Коломенском перинатальном центре, где в январе начали голодовку несколько младших медицинских сестер.

Целью голодовки медсестра Наталья Трухина назвала возвращение численности медсестер, которая была во время открытия центра, когда на одного сотрудника приходилось одно отделение. Кроме того, объявившая голодовку медработница требует индексации зарплат и разграничения обязанностей сестер и санитарок.

«В обращении речь шла о том, что невыносимые и сложные условия труда, нет возможности уходить на перерывы и недостаточно высокая заработная плата», — цитирует начальника управления планирования и контроля за меддеятельностью в рабочее время Минздрава Подмосковья Оксану Сертакову телеканал «360».

По ее словам, проверка продолжается. Однако предварительные данные показали, что дела обстоят не совсем так, как это описано в жалобе.

Младшие медсестры выполняют трудовые обязанности 60% рабочего времени и 40% — отдыхают. В каждом отделении присутствуют комнаты отдыха с чайниками, микроволновками и холодильниками. Выплаты «на руки» составляют 40 тысяч рублей, отметила Сертакова.

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