Предупреждения закончились: Леонков рассказал о мощном ответе Китая на следующее вторжение эсминца США

Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. Американцы преследуют свои корыстные цели, совершая провокации у берегов КНР, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Народными Новостями».

«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения Правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — говорится в официальном заявлении на сайте минобороны КНР.

США стали одной из стран, которая не подписала конвенцию ООН по морскому праву, напомнил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Америка считает все воды Мирового океана своими.

«Такого рода провокации — это демонстрация силы. Америка показывает, что может ходить там, где хочет. Сейчас Китай ограничивается предупреждениями, но в скором времени страна начнет действовать и такого рода корабли будут задерживать», — рассказал Леонков.

По словам эксперта, Китай создал опорные пункты, которые являются передовой линией обороны в ближней морской зоне. США провоцируют Китай, пытаясь разведать, как работает эта часть обороны страны.

«В США есть различные аналитики в военном ведомстве, которые составляют стратегические и военно-тактические планы возможных боевых действий. Чтобы получить разведданные, нужно устроить провокации. Во время провокации начинают работать комплексы обороны Китая. Кто-то эту работу снимает, разведывательная аппаратура все записывает. Такая провокация является лишь одним звеном длинной цепи по разведке возможностей Китая военными силами США», — объяснил военный эксперт.

Китай всегда действует последовательно, отметил Леонков. Страна сделает все, чтобы в следующий раз не допустить вторжения в свои воды. КНР начнет действовать жестко, когда будут пройдены красные линии, уверен специалист.

«США дойдут до красных линий, после чего перестанут тревожить Китай. Такого рода провокации нужны, чтобы держать своих союзников в тонусе. Американцы демонстрируют, что в любой момент придут на помощь, но это не так», — подытожил наш собеседник.

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