Предупреждение Западу: экономист Масленников расшифровал сигнал Путина об украденных активах РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя заморозку российских активов западными странами, отметил, что воровство чужих средств никогда не доводит до добра, сообщает ТАСС. Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал «Народным Новостям», какой сигнал послал российский лидер западным государством в своем заявлении.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило – прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. По его словам, эта сумма является «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».
Экономист Никита Масленников рассказал «Народным Новостям», что Россия уже давно ответила на действия Запада, начав принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Помимо этого, Россия станет платить по внешнему долгу США в рублях.
«Намек уже был сделан давным-давно. Россия уже торгует газом за рубли, вот уже провели несколько платежей по внешнему долгу и готовы действовать дальше. Россия будет напоминать о том, что решение по заморозке активов абсолютно не справедливо. Это решение сегодня заставляет задуматься многие другие страны, что будет если вдруг они начнут себя вести не так, как положено», — объяснил экономист
Масленников отметил, что в своем заявлении президент России Владимир Путин имел в виду, что не исключено обращение Москвы в международные суды по поводу замороженных активов. Слова российского лидера являются еще одним предупреждением Западу о том, что для стран существуют огромные риски при сотрудничестве с США.
«Сигнал, который послал президент, заключался в том, что Западу стоит задуматься обо всем. Ведь санкции — это обоюдострое оружие. Чем дольше они длятся, тем больше ущерба и у других», — подытожил наш собеседник.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.