Предупреждение Западу: экономист Масленников расшифровал сигнал Путина об украденных активах РФ

«Намек уже был сделан давным-давно. Россия уже торгует газом за рубли, вот уже провели несколько платежей по внешнему долгу и готовы действовать дальше. Россия будет напоминать о том, что решение по заморозке активов абсолютно не справедливо. Это решение сегодня заставляет задуматься многие другие страны, что будет если вдруг они начнут себя вести не так, как положено», — объяснил экономист