Предсвадебный ужин, прогулка на яхте: как семейство Кардашьян-Дженнер проводит время в Италии

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Крис Дженнер вместе со всеми дочерьми прилетела в Портофино (Италия), где должно состояться пышное торжество по случаю бракосочетания Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера — пара поженилась в середине мая в Санта-Барбаре.

Звездное семейство прибыло на курорт заранее, чтобы успеть насладиться совместным отдыхом. В пятницу вечером Крис и сестры Кардашьян-Дженнер вместе со своими спутниками отправились на ужин в ресторан Puny. Все они были в образах от Dolce & Gabbana.

Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер

В субботу компания отправилась в Аббатство Сан-Фруттуозо на итальянской Ривьере, чтобы Кортни и Трэвис получили благословение перед свадьбой. До места добирались на яхте Dolce & Gabbana, стоимость которой оценивают в 35 миллионов долларов. Как стало известно Daily Mail, итальянский дом моды спонсирует свадьбу, поэтому все семейство вновь было в одежде этого бренда.

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Наиболее яркими моментами поездки знаменитости делятся с подписчиками в соцсетях — особенно активно этим занимаются Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян, которая оставила дочку Тру в Лос-Анджелесе вместе с бывшим возлюбленным Тристаном Томпсоном.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми

Крис Дженнер

Как сообщают американские таблоиды, после свадьбы в замке Кастелло Браун, расположенном высоко над гаванью Портофино, Кортни и Трэвис устроят еще одну церемонию в Лос-Анджелесе.