Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры

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Несмотря на то, что LG официально вышла из бизнеса смартфонов в прошлом году, компания активно разрабатывает новые дисплеи. В этом году на Display Week компания LG сообщила, что команда исследований и разработок успешно создало складное OLED-устройство, которое можно складывать и раскладывать на 360 градусов.





Компания LG Display продемонстрировала складной сенсорный OLED-экран диагональю 8,03 дюйма. Уникальность этого дисплея заключается в том, что панель можно складывать экраном внутрь или наружу. Её можно оставлять под любым углом от 0 до 360 градусов.





Что касается долговечности, заявлено, что LG использует технологию UTG (Ultra Thin Glass) для складного OLED, а внешний экран покрыт материалом, защищающим от отпечатков пальцев. LG также утверждает, что экран 360 Foldable OLED рассчитан на 200 000 сгибаний при нормальном использовании. Его разрешение составляет 2480 x 2200 пикселей, плотность равна 413 пикселей на дюйм. Дисплей охватывает 109,9% цветовой гаммы DCI-P3. Яркость равна 430 кд/м2 в типичных ситуациях и может достигать 600 кд/м2 в сложных ситуациях.





Также компания показала 17-дюймовую складную OLED-панель, которая раскладывается на угол до 180 градусов и выглядит как ноутбук без клавиатуры.