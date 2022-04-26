Представлены Poco Buds Pro Genshin Impact Edition для международного рынка

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Подшефный Xiaomi бренд Poco представил сегодня для международного не только флагманский смартфон Poco F4 GT и умные часы Poco Watch, но и полностью беспроводные наушники Poco Buds Pro Genshin Impact Edition.





Наушники выполнены в стилистике популярной игры Genshin Impact с отсылками к персонажу Klee. Как отмечает производитель, в наушниках используется система искусственного интеллекта для автоматической настройки параметров шумоподавления в зависимости от уровня окружающего шума и распорядка дня пользователя.





Наушники оснащаются 9-миллиметровыми излучателями. Время автономной работы с учётом зарядного футляра достигает 28 часов. Наушники также поддерживают быструю зарядку — с 0 до 100% за 10 минут. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку, его можно полностью зарядить примерно за час. Предусмотрена защита от влаги (IPX4). Цена для Европы составила 69 евро.