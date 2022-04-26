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    Представлены Poco Buds Pro Genshin Impact Edition для международного рынка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представлены Poco Buds Pro Genshin Impact Edition для международного рынка

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    Подшефный Xiaomi бренд Poco представил сегодня для международного не только флагманский смартфон Poco F4 GT и умные часы Poco Watch, но и полностью беспроводные наушники Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. 


    Наушники выполнены в стилистике популярной игры Genshin Impact с отсылками к персонажу Klee. Как отмечает производитель, в наушниках используется система искусственного интеллекта для автоматической настройки параметров шумоподавления в зависимости от уровня окружающего шума и распорядка дня пользователя.

    Представлены Poco Buds Pro Genshin Impact Edition для международного рынка

    Наушники оснащаются 9-миллиметровыми излучателями. Время автономной работы с учётом зарядного футляра достигает 28 часов. Наушники также поддерживают быструю зарядку — с 0 до 100% за 10 минут. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку, его можно полностью зарядить примерно за час. Предусмотрена защита от влаги (IPX4). Цена для Европы составила 69 евро. 

    Представлены Poco Buds Pro Genshin Impact Edition для международного рынка

     

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