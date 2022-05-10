Представлены новые видеокарты AMD. Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT не особо отличаются от оригинальных моделей

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Компания AMD, как и собиралась, представила обновлённые видеокарты Radeon RX 6000. Мы знали о них всё ещё до анонса, так что остаётся подвести итоги.





AMD представила три модели: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Все три сохранили GPU, как у обычных моделей, с неизменной конфигурацией, объём памяти и разрядность шины, при этом у всех выросли частоты ядра и памяти и повысился TDP.













Также выросли и цены. Radeon RX 6950 XT стоит 1100 долларов, за RX 6750 XT просят 550 долларов, а RX 6650 XT оценена в 400 долларов. Это соответственно на 100, 70 и 20 долларов дороже оригинальных моделей.

Сама AMD приводит сравнительны тесты, но мы на днях также видели сторонние. Больше обзоров должно появиться в Сети в ближайшие часы.





В целом новые карты мало отличаются от оригинальных моделей. Имеющийся прирост производительности доступен и обычным моделям посредством разгона, а технических отличий у карт нет.