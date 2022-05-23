Представлены ноутбуки Acer Swift 3 OLED, Spin 5 и Spin 3. Последние две модели являются трансформерами

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Сегодня компания Acer представила ноутбуки Swift 3 OLED, Spin 5 и Spin 3, которые являются преемниками прошлогодних моделей с улучшенными характеристиками.

Swift 3 OLED — это обычный ноутбук, а Spin 5 и Spin 3 являются трансформерами. Все три модели представляют собой предложения премиум-класса с мощными характеристиками и функциями.





Acer Swift 3 OLED оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем разрешением WQXGA+. Он имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500, а экран занимает 92% площади верхней панели. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой и фронтальной веб-камерой разрешением FullHD.

В cer Swift 3 установлен процессор Intel Core i7 до 12-го поколения в сочетании с графикой Intel Iris Xe. Он получил до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ на твердотельном накопителе. Ноутбук также имеет двойные тепловые трубки, а воздухозаборник встроен в клавиатуру.

Заявлено, что Acer Swift 3 обеспечивает 10 часов автономной работы. Он поставляется с такими вариантами подключения, как WiFi-6E, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 4.

Acer Spin 5 и Spin 3 оснащены 14-дюймовым дисплеем (Spin 3 имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей, а Spin 5 — 2560 x 1600 пикселей) с поддержкой сенсорного ввода, а также совместимы со стилусом Acer Active Stylus. Ноутбуки оснащены веб-камерой HD с фирменной технологией AI Noise Reduction.

Acer Spin 5 и Spin 3 оснащены процессорами Intel Core i7 до 12-го поколения и графическим процессором Intel Iris Xe. Оба ноутбука имеют до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на SSD. Spin 5 также оснащен системой охлаждения для отвода тепла. Acer Spin 5 и Spin 3 обеспечивают 13 часов автономной работы. Ноутбуки поставляются с WiFi-6, USB-C и портами Thunderbolt 4.





Acer Swift 3 стоит от 900 долларов и будет доступен в сером и золотом цветах в США с июля. Spin 5 выпускается в сером цвете и также будет доступен в США с июля по цене от 1350 долларов. Стоимость Spin 3 будет начинаться с 850 долларов, а продажи начнутся в августе.