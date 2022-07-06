Представлены моноблоки MSI с крошечной рамкой, Intel Core i7-1260P и 64 ГБ ОЗУ

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Компания MSI представила новые компьютеры типа «все в одном», которые оснащаются процессорами Intel Alder Lake-P вплоть до Intel Core i7-1260P

Модели MSI Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M оснащаются 27-дюймовым экраном IPS разрешением FullHD с крошечной рамкой с трёх сторон, веб-камерой Windows Hello и программным обеспечением Tobii Aware на основе биометрии.





Новые моноблочные компьютеры от MSI поддерживают установку твердотельного накопителя M.2 и 2,5-дюймового жесткого диска, а также имеют два слота для оперативной памяти SO-DIMM, которые могут поддерживать до 64 ГБ памяти DDR4 2666/3200.

Интерфейсы включают шесть портов USB, вход и выход HDMI и порт Ethernet. Поддерживается Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Цена и дата выхода пока не сообщаются.