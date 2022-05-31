Представлены дешёвые электромобили Nissan и Mitsubishi с автоматическим парковщиком и круиз-контролем

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi представили новые электромобили, которые построены на одной платформе NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle).

Это довольно доступные электромобили: цена Nissan Sakura составляет 18,2 тыс. долларов, но японские субсидия позволяют приобрести автомобиль за 13,9 тыс. долларов. Mitsubishi eK X EV стоит на 500 долларов больше.





В основе Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV лежат серийные машины с двигателями внутреннего сгорания. Для Nissan Sakura был создан новый кузов, а Mitsubishi eK X EV просто скопировал Mitsubishi eK X, из которого убрали двигатель внутреннего сгорания и заменили электрической трансмиссией.

Двигатель, установленный на передней оси, имеет мощность 64 л.с. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 20 кВт•ч, что позволяет разгоняться до 130 км/ч и проезжать без подзарядки 180 км по циклу измерения WLTC.





Автомобили получили 9-дюймовый экран мультимедийно-развлекательной системы, светодиодные фары, колесные диски на 14 или 15 дюймов, систему автоматической парковкой, круиз-контроль, а также функцию e-Pedal, когда машиной можно управлять, не трогая педаль тормоза.