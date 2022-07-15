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Представлено уникальное устройство Razer Stream Controller с 12 сенсорными кнопками-экранами

Представлено уникальное устройство Razer Stream Controller с 12 сенсорными кнопками-экранами

Компания Razer представила устройство под названием Razer Stream Controller, которое уже поступило в продажу.

Razer заявляет, что это универсальная консоль для стримеров и создателей контента. Устройство для прямых трансляций оснащено 12 сенсорными кнопками-дисплеями Switchblade, к которым можно привязать неограниченное количество команд и макросов. При этом внешний вид кнопок можно настраивать, так как это маленькие экраны. Можно также регулировать яркость подсветки и сенсорный виброотклик.


Консоль оснащена шестью многофункциональными аналоговыми ручками для регулировки звука в разных каналах, а также восемью дополнительными программируемыми кнопками под экранами Switchblade. Габариты составляют 151 х 101,5 х 30,2 мм при массе 210 г.

Что касается совместимости, Razer утверждает, что Razer Stream Controller совместима с популярными программным обеспечением для прямых трансляций.

Представлено уникальное устройство Razer Stream Controller с 12 сенсорными кнопками-экранами

Razer Stream Controller предлагается в Китае за 295 долларов.

Razer
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RusNewsToday24
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