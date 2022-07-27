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Представлено новое поколение Nissan X-Trail

Представлено новое поколение Nissan X-Trail

Компания Nissan представила новое поколение кроссовера X-Trail, который появится на рынках Японии и Европы до конца 2022 года.

Автомобиль построен на новой версии платформы CMF-C/D с переработанной задней подвеской и модернизированным рулевым управлением. В салоне установлены цифровая панель приборов, проекционный дисплей, электронный джойстик коробки передач, новая мультимедийная система, фирменный комплекс ассистентов водителя Safety Shield 360, «полуавтопилот» ProPilot. Также есть третий ряд сидений.


Автомобиль комплектуется 1,5-литровый турбированным двигателем мощностью 204 л.с., вариатором и передним приводом в базовой версии. При установке электромотора мощностью 136 л.с. на задней оси реализуется полный привод e-4orce. Гибридный вариант e-Power получил 144-сильный двигатель объёмом 1,5 литра VC-Turbo, который выступает в роли генератора для заряда электромотора.

Представлено новое поколение Nissan X-Trail

В России на сегодняшний день предлагается Nissan X-Trail предыдущего поколения, при этом завод компании в Санкт-Петербурге в марте приостановил работу на неопределенный срок.

nissan авто
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