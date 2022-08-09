Представлено большое обновление «ВКонтакте» — новая лента и многое другое

Команда «ВКонтакте» представила обновление для мобильного приложения. Как отмечает пресс-служба, это одно из самых масштабных за всю историю соцсети обновление VK.





Апдейт затронет сразу несколько ключевых аспектов, а также станет фундаментом для дальнейшего развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

Обновление пройдёт в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. Разработчики поделились подробностями первого этапа и представила обновление дизайна ленты, главного экрана приложения. Детали следующих этапов, которые касаются раздела «Сервисы», профиля и внешнего вида сообществ, обещают раскрыть позднее.





Лента получила новый дизайн с акцентом на яркие медиаформаты и высокую скорость получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем.

В рамках тестирования «ВКонтакте» будет экспериментировать с отдельными элементами, чтобы создать идеальный интерфейс для запуска на всех пользователей. Тестирование начинается сегодня, 9 августа, новый дизайн ленты станет доступен части аудитории. Позднее «ВКонтакте» представит следующие этапы обновления мобильного приложения и расскажет об обновлениях алгоритмов для развития авторского контента на платформе.