Представленный Oppo Reno8 Lite 5G — этот тот же Reno7 Lite, Reno7 Z 5G, а ещё и F21 Pro 5G. Компания в четвёртый раза дала новое имя одной и той же модели

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Компания Oppo без лишнего шума выпустила на европейский рынок смартфон Reno8 Lite 5G. Этот смартфон любопытен в первую очередь тем, что это уже третье имя, которое компания даёт одной и той же модели.





Reno8 Lite 5G — это ровно тот же аппарат, который продаётся под названием Reno7 Lite, Reno7 Z 5G и F21 Pro 5G. Просто доступны эти устройства на разных рынках, хотя это и не объясняет того, зачем Oppo везде назвала смартфон по-разному.

Reno8 Lite 5G дебютировал в Испании, то есть, вероятно, под новым именем аппарат будет продаваться в Западной Европе. Там он стоит 430 евро.

За эти смартфон предлагает Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, экран AMOLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и с частотой 60 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки.