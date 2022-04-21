Представлена внешняя звуковая карта Sharkoon SB2

загрузка...

Компания Sharkoon Technologies представила миниатюрную внешнюю звуковую карту SB2. Карта с функцией отключения микрофона и быстрым и простым управлением громкостью не требует драйверов, что упрощает ее использование.





В описании устройства отмечено наличие двух звуковых разъемов диаметром 3,5 мм. Один из них предназначен для подключения микрофона, а во второй можно подключать наушники или гарнитуру. Установив программное обеспечение, можно настроить звук в соответствии с личным вкусом, получить виртуальный звук 7.1 и 10-полосный эквалайзер. Кроме того, доступны быстрые настройки в виде 12 предустановленных режимов эквалайзера, которые можно использовать для адаптации звука, например, к различным музыкальным стилям.

Подключается карта к порту USB-A с помощью встроенного кабеля длиной 15 см. Ее основой служит кодек CM108B. Выходная мощность равна 50 мВт, отношение сигнал/шум заявлено 93 дБ, гармонические искажения и шум не превышают 0,025%. Карта поддерживает 16-битное представление звука и частоту дискретизации 48 кГц, При габаритах 60 x 25 x 11 мм устройство весит 20 г. Его цену производитель не приводит.