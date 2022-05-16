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    Представлена Toyota Camry 2023

    AndreyFrolovОт Комментариев нет

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    Компания Toyota представила специальную версию автомобиля Camry 2023 модельного года, которая получила название Nightshade Special Edition. Она будет доступна в цветах Midnight Black, White и Reservoir Blue.


    Toyota Camry 2023 Nightshade Special Edition будет доступна с передним и полным приводом, а также в комплектации с гибридной силовой установкой. Внешне от обычной модели специальная версия седана бизнес-класса отличается черной решеткой радиатора, а также черным задним спойлером, зеркалами и дисками. Кроме того, машина получила затемненные передние фары и задние фонари, а также 19-дюймовые с матовой бронзовой отделкой.

    Линейка Toyota Camry Nightshade Special Edition, как утверждает, создана специально для ценителей, которых становится всё больше. В 2021 году на долю версии Nightshade Special Edition пришлось около 5% от общего объема продаж, а в 2022 году, по прогнозу, её доля увеличится до 7%.

    Представлена Toyota Camry 2023

    Покупателям предлагают выбор между стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и 3,5-литровым мотором V6 мощностью 203 и 310 л.с. соответственно. Гибридная установка с 2,5-литровым двигателем Dynamic Force характеризуется общей мощностью 208 л.с. Все бензиновые Toyota Camry 2023 модельного года оборудованы стандартной восьмиступенчатой коробкой переключения передач.

    Представлена Toyota Camry 2023
    Представлена Toyota Camry 2023

    Уже в базовой версии обновленный японский седан имеет камеру заднего вида, 10 подушек безопасности и систему Toyota Star с улучшенным контролем курсовой устойчивости, электронным распределением тормозного усилия, системой экстренного торможения, ABS и технологией Smart Stop.

    Цены пока не объявлены.

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