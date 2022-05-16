Представлена Toyota Camry 2023

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Компания Toyota представила специальную версию автомобиля Camry 2023 модельного года, которая получила название Nightshade Special Edition. Она будет доступна в цветах Midnight Black, White и Reservoir Blue.





Toyota Camry 2023 Nightshade Special Edition будет доступна с передним и полным приводом, а также в комплектации с гибридной силовой установкой. Внешне от обычной модели специальная версия седана бизнес-класса отличается черной решеткой радиатора, а также черным задним спойлером, зеркалами и дисками. Кроме того, машина получила затемненные передние фары и задние фонари, а также 19-дюймовые с матовой бронзовой отделкой.

Линейка Toyota Camry Nightshade Special Edition, как утверждает, создана специально для ценителей, которых становится всё больше. В 2021 году на долю версии Nightshade Special Edition пришлось около 5% от общего объема продаж, а в 2022 году, по прогнозу, её доля увеличится до 7%.





Покупателям предлагают выбор между стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и 3,5-литровым мотором V6 мощностью 203 и 310 л.с. соответственно. Гибридная установка с 2,5-литровым двигателем Dynamic Force характеризуется общей мощностью 208 л.с. Все бензиновые Toyota Camry 2023 модельного года оборудованы стандартной восьмиступенчатой коробкой переключения передач.









Уже в базовой версии обновленный японский седан имеет камеру заднего вида, 10 подушек безопасности и систему Toyota Star с улучшенным контролем курсовой устойчивости, электронным распределением тормозного усилия, системой экстренного торможения, ABS и технологией Smart Stop.

Цены пока не объявлены.