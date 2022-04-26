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    Представлена отечественная платформа «АудиоКлуб» от владельцев Rutube, Premier и Yappy

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представлена отечественная платформа «АудиоКлуб» от владельцев Rutube, Premier и Yappy

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    Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров заявил, что этой осенью «Газпром-Медиа» запустит новое приложение «АудиоКлуб», которое будет ориентироваться на аудиоконтент.

    На платформе будет представлен весь аудиоконтент, который присутствует в стране, включая подкасты и эфиры радиостанций, а также эксклюзивные продукты «Газпром-Медиа».


    Мы хотим, чтобы «АудиоКлуб» стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy.


    Александр Жаров

    Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Моисеев добавил: «Наша аудитория — это пользователи с разносторонними интересами. Наша основная миссия — дать им удобный доступ к миру цифрового аудио. Мы также планируем поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию».

     

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