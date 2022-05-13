Представлена новая версия Android Auto

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На конференции I/O в этом году Google подробно рассказала о новой версии Android Auto, которая будет доступна всем пользователям в конце этого лета.





Большое изменение заключается в том, что пользовательский интерфейс теперь будет адаптироваться к различным размерам и ориентациям экрана, который будет разделён по умолчанию. Цель состоит в том, чтобы дать водителям быстрый и легкий контроль над тремя наиболее часто используемыми аспектами Android Auto — картами, элементами управления мультимедиа и обменом сообщениями.





Google Assistant, уведомления, карты, музыкальный плеер и другие приложения будут легко доступны на экране (три активных окошка одновременно), неважно имеет ли он портретную или альбомную ориентацию. Маленькие окошки будут или внизу или в той стороны экрана, которая ближе к рулевому колесу. Помощник теперь будет предлагать быстрые ответы на разговоры, включая возможность поделиться предполагаемым временем прибытия с вашими контактами.

Автомобили со встроенной системой Android Auto, включая новые модели Volvo, Ford и GMC, получат дополнительные преимущества, пока автомобиль находится на стоянке. К ним относятся веб-браузер и возможность просмотра видео на платформах YouTube, Tubi и Epix Now на экране автомобиля.

Google также сообщила, что работает над добавлением большего количества видеоконтента и возможностью транслировать видео на дисплей автомобиля.