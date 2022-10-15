Представлена новая камера Sony ZV-1F для видеоблогеров

Компания Sony представила новую камеру ZV-1F, ориенированную на видеоблогеров. По сравнению с ZV-1, в новинке производитель отказался от ряда функций в пользу упрощения использования и снижения цены.

ZV-1F имеет тот же 20,1-мегапиксельный CMOS-датчик Exmor RS Type-1 (13,2 мм x 8,8 мм). Вместо объектива с переменным зумом ZV-1F получила 20-миллиметровый (эквивалент 35-мм) объектив f2.0 с фиксированным фокусным расстоянием. По словам производителя, такое решение лучше подходит для авторов видеоблогов, а также уличной фотосъёмки.





ZV-1F может записывать видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Поддерживается загрузка контента на сервисы с помощью беспроводного подключения со смартфона (Bluetooth 4.1 или Wi-Fi 802.11b/g/n), в том числе и прямые трансляции. ZV-1F также может записывать вертикальные видео, что делает камеру подходящей для TikTok или YouTube Shorts.

Камера также имеет встроенный направленный 3-х капсюльный микрофон с комплектной ветрозащитой. Можно подключить внешний микрофон через 3,5-мм разъем. Также есть порт micro HDMI, а micro-USB заменен на USB-C.





Другие функции включают сенсорный поворотный дисплей диагональю 3 дюйма, цифровую стабилизацию изображения SteadyShot, автофокусировку по глазам, отслеживание объектов, режим демонстрации продуктов для быстрого и автоматического переключения фокуса между лицом автора и объектом в его руке.





Весит устройство 229 граммов (без аккумулятора и карты памяти), а размеры составляют 105,5 x 60 x 46,4 мм.

Sony ZV-1F стоит 500 долларов и поступит в продажу в конце октября в США. В Европе она обойдётся во все 650 евро.