Представлена консоль Xbox Series X в виде молота Тора

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Microsoft часто сотрудничает с другими компаниями для запуска уникальных консолей Xbox Series X, но они не продаются публично, и их можно получить только в ходе розыгрышей.

На этой неделе была представлена игровая консоль Xbox Series X, которая создана в честь выхода нового фантастического фильма «Тор: Любовь и гром». Консоль выполнение в форме молота Тора с ручкой, а корпус имеет металлический вид.





На корпусе есть надписи Marvel Studios и Thor: Love and Thunder. Официально купить такую Xbox Series X невозможно, а соответствующий конкурс будет проводиться до 21 июля.

Фильм «Тор: Любовь и гром» выйдет в прокат в Северной Америке 8 июля.