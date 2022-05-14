Представлена компактная водонепроницаемая бритва Xiaomi

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Компания Xiaomi представила свою новейшую компактную электробритву MIJIA Electric Shaver S600, которая получила металлический корпус и мощный бесщеточный двигатель.

Бритва также имеет плавающую керамическую режущую головку. В электробритве MIJIA S600 используется алюминиевый корпус с компактными размерами всего 56 х 29 х 85 см. Кожаный защитный чехол выполнен из овечьей шкуры.

Гаджет оснащен магнитной верхней крышкой, а датчик фиксирует, когда крышка закрыта. Бритва получила высокоточное керамическое лезвие, износостойкое и предназначенное для длительного сохранения остроты. Сетка для лезвий плавает вверх и вниз, захватывая каждую щетинку и обеспечивая гладкое бритье.





Бесщеточный двигатель работает при 7400 об/мин, при этом гаджет имеет низкий уровень шума. Устройство получило водонепроницаемую конструкцию (IPX7), что позволяет мыть его под проточной водой.

Зарядка осуществляется через интерфейс USB-C, который обеспечивает полную зарядку всего за 2 часа. Полного заряда батареи хватает на 60 минут работы.

Электробритва MIJIA Electric Shaver S60 в настоящее время доступна для предварительного заказа по цене 58 долларов.