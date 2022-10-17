Представлена интерактивная капа, которая позволяет управлять смартфонами и инвалидными коляскями

Ученые из Сингапура представили первую в мире интерактивную капу для зубов, позволяющую управлять электронными устройствами.

Это доступное по цене, легкое, компактное и простое в использовании изобретение позволяет определять силу укуса. Устройство позволяет пользователям точно управлять такими устройствами, как компьютеры, смартфоны и инвалидные коляски.

Эта первая в своем роде оптоэлектронная система контроля прикуса была изобретена исследовательской группой под руководством профессора Лю Сяогана с химического факультета Национального университета Сингапура (NUS) совместно с сотрудниками из Университета Цинхуа.

В последние годы были разработаны различные вспомогательные технологии, такие как распознавание голоса, отслеживание взгляда и интерфейсы мозг-компьютер, чтобы помочь людям, особенно людям с ограниченной ловкостью или неврологическими расстройствами, управлять электронными устройствами. Однако эти технологии имеют ограничения, связанные с помехами окружающей среды, точностью управления, стоимостью и обслуживанием.





При создании устройства инженеры руководствовались тем, что управление гаджетами голосом, движениями или даже силой мысли не имеет достаточной защиты и не обеспечивает полную конфиденциальность пользователя из-за возможности считать команды. Тогда исследователи придумали специальные капы с датчиками давления, которые распознают силу укуса.

Пользователь сжимает челюсть или стучит определенное количество раз зубом об зуб, после чего система понимает, какую команду гаджету ей следует отдать. К каждой силе укуса или стука можно назначить свой сценарий. Точность определения входных данных на данный момент составляет 98%.

Производство каждой смарт-капы в настоящее время обходится примерно в 70 долларов. Команда ожидает, что стоимость будет существенно снижена при массовом производстве.