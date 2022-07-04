Представлен Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition — он сильно отличается от версии на Snapdragon 8 Plus Gen 1

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Xiaomi объявила о выпуске своего первого смартфона на базе однокристальной системы Mediatek Dimensity 9000+. Он получил название Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition.

Во-первых, Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition получил в AnTuTu более 1,1 миллиона баллов, что всего на 10 000 баллов меньше, чем у версии на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1. Во-вторых, ёмкость аккумулятора увеличена 4600 мА•ч до 5160 мА•ч, а время работы при интенсивном использовании составляет 1,21 дня (на 0,01 дня меньше, чем у версии на Snapdragon 8 Plus Gen 1).

При этом мощность проводной зарядки уменьшена со 120 Вт до 67 Вт. Также смартфон получил такую же систему охлаждения, как у Xiaomi 12 Ultra, что (2900 квадратных миллиметров) и двойные стереодинамики Harman Kardon.

Камеру тоже упростили: она теперь на уровне Xiaomi Mi 12S. Логотипа Leica нет, в основной камере используется 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм. Фронтальная камера осталась 32-мегапиксельной. Экран 2K E5 AMOLED имеет диагональ 6,73 дюйма

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