Представлен водонепроницаемый компактный смартфон Sharp Aquos Wish 2

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Компания Sharp представила сегодня не только флагманский смартфон Sharp Aquos R7, но и бюджетный телефон, который получил название Sharp Aquos Wish 2.

Как следует из самого названия, Sharp Aquos Wish 2 является преемником Aquos Wish, выпущенного в декабре прошлого года. Смартфон оснащен 5,7-дюймовым дисплеем разрешением 1520 x 720 пикселей. При этом рамка по периметру является очень широкой, даже на рекламных изображениях.





Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695, которая работает в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1. Также есть поддержка карт памяти MicroSD ёмкостью до 1 ТБ.

Телефон получил 13-мегапиксельный датчик камеры на задней панели и 8-мегапиксельный датчик сперед для съемки селфи и видеозвонков. Он работает под управлением операционной системы Android из коробки с собственным пользовательским интерфейсом компании. Устройство питается от аккумулятора емкостью 3730 мА•ч и поддерживает быструю зарядку PD 3.0.

Компания добавила, что заботится об охране окружающей среды, а смартфон Sharp Aquos Wish 2 изготовлен с использованием переработанных материалов. Корпус на 35% состоит из переработанного пластика.

Телефон является защищенным от пыли и влаги и предлагается в четырех цветовых вариантах — белом, сером, синем и коралловом. Цена пока не сообщается, но известно, что продажи в Японии начнутся в июне.