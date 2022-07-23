Представлен умный браслет Amazfit Band 7, и это не совсем конкурент Xiaomi Band 7 Pro

Компания Amazfit является создателем умных браслетов для Xiaomi. Поэтому неудивительно, что её новая модель Band 7 очень похожа на Xiaomi Band 7 Pro. Но на самом деле это копия другого продукта Xiaomi, но об этом позже.





Amazfit Band 7 уже доступен на некоторых рынках. В США за новинку просят 50 долларов. Band 7, как и его собрат Xiaomi, намного крупнее обычных умных браслетов, но при этом Band 7 в версии Amazfit меньше Band 7 от Xiaomi. Экран тут имеет диагональ 1,47 дюйма против 1,64 дюйма у конкурента. Это панель AMOLED разрешением 198 х 368 пикселей. Автономность составляет 18 дней в среднем режиме использования, а в режиме энергосбережения она вырастает до 28 дней.





В основе трекера лежит датчик BioTracker 3.0 PPG, который ответственен за отслеживание ЧСС, функцию пульсоксиметра и так далее. Трекер способен также отслеживать сон, 120 видов спортивной активности, предлагает более 50 циферблатов и несколько вариантов расцветки. Конечно, есть защита от воды (5 ATM).

Возвращаясь к теме копирования, Amazfit Band 7 похож на Xiaomi Band 7 Pro, но на самом деле это копия Redmi Smart Band Pro, который вышел на рынок ещё в октябре прошлого года.