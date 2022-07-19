Представлен телевизор-гармошка C Seed N1 с MicroLED-экраном на 165 дюймов за 200 000 долларов

Производитель премиальных телевизоров C Seed сообщил о начале продаж своей модели C Seed N1 в трёх вариантах — с диагоналями 165, 137 и 103 дюйма. Эти телевизоры имеют экраны MicroLED, а также выполнены в форм-факторе «гармошки». В неактивном состоянии они скрываются в небольшой тумбе, которая прячется в полу.





Сама технология MicroLED подразумевает использование массива крошечных светодиодов, которые позволяют улучшить яркость и контрастность. Также они дают возможность создавать единый экран из нескольких.

Это уже вторая модель телевизоров такого типа от C Seed. Линейка M1 тоже могла складываться, но телевизор буквально приходилось встраивать в фундамент здания, а цена составляла 400 тысяч долларов. Модель N1 в плане цены более демократична — 200 тысяч долларов и отсутствие необходимости встраивать его в фундамент.

А ранее стало известно, что 27 июля покажут умный телевизор Huawei S86 Pro с HarmonyOS 3.0.