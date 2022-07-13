представлен планшет Bigme inkNote Color

Компания Bigme представила свой новый продукт — Bigme inkNote Color. Это полноценный 10,3-дюймовый планшет с поддержкой управления пальцем и стилусом. Он интересен тем, что использует цветной экран E Ink Kaleido 2.

Этот дисплей использует энергию только для смены изображения, и может работать в чёрно-бело и цветном режимах. В первом его разрешение составляет 1872 x 1404 пикселей (пиксельная плотность равна 226 PPI), в цветном — 936 x 702 пикселей (117 PPI). Новинка поддерживает 4 режима обновления экрана с разной скоростью. Чем выше частота, тем менее чётким будет изображение.

Также у новинки есть неизвестный восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти плюс поддержка карт памяти microSD, а также ОС Android 11 с сервисами Google. Есть также основная камена на 8 Мп и фронтальная на 5 Мп.

Из других особенностей отметим алюминиевый корпус, двойные динамики, 4 микрофона, скане отпечатка пальца и слот для SIM-карты, ведь планшет поддерживает 4G. Есть также распознавание рукописного текста на 31 языке. Планшет будет доступен в ближайшее время с ожидаемой розничной ценой в 699 долларов.

Ранее разработчики представили «электронную бумагу» E Ink Kaleido 2.