Представлен первый внешний SSD Kingston с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, совместимый с любой ОС

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Компания Kingston представила линейку SSD-накопителей IronKey Vault Privacy 80. Это первый для компании ОС-независимый внешний SSD с сенсорным дисплеем и аппаратным шифрованием данных. Kingston IronKey Vault Privacy 80 совместим с Microsoft Windows, macOS, Linux, Chrome OS и любой другой операционной системой, которая поддерживает работу с USB-накопителями. В линейку входят модели емкостью 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ, производитель предлагает три года гарантии и бесплатного технического обслуживания.





IronKey Vault Privacy 80 сертифицирован по американскому стандарту FIPS 197 с 256-битным ключом XTS-AES и способен защитить данные пользователя от брутфорс-атак и взлома BadUSB. В числе опций — возможность задать несколько паролей (администратор/пользователь), выбор между PIN и парольной фразой, настройка правил ввода пароля (длина от 6 до 64 символов, буквенно-цифровые сочетания). Устройство автоматически заблокируется, если не будет использоваться в течение заданного периода времени, а если пароль будет неправильно введен 15 раз подряд, то произойдет крипто-стирание данных (при этом удаляются все ключи безопасности). Также Kingston IronKey Vault Privacy 80 может работать в режиме защиты от записи, чтобы исключить попадание вредоносного ПО. При всем этом, накопитель вполне компактен: его размеры составляют 122,5х84,2х18,4 мм.