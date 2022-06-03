Представлен первый российский электромобиль УАЗ. Характеристики и цены EVM PRO уже известны

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Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» опубликовала цены и характеристики электрического фургона EVM PRO, который был создан на базе длиннобазной модели УАЗ «Профи».

Синхронный электродвигатель и силовая электроника EVM PRO полностью производятся в России. Автомобиль имеет полную массу 3,5 т и может перевозить до тонны груза, проезжая на одной зарядке до 300 км даже в мороз. Автомобиль получил автономную климатическую систему, работающую на дизельном топливе, поэтому заряд батареи не будет тратиться на обогрев салона.





EVM PRO оснащен электродвигателем мощностью 120 л.с., который весит всего 50 кг, и батареей емкостью 80 кВт•ч стоимостью менее 500 тысяч рублей. Если заряжать ее от обычной бытовой сети три часа, то запас хода увеличится на 100 км. Стоимость одного километра пробега окажется в два с лишним раза дешевле, чем у машин с ДВС – около 6 рублей.

Цена электрического фургона EVM PRO составит 3,5 млн рублей, из которых 650 тысяч покупатель сможет вернуть благодаря госсубсидиям. В итоге реальная стоимость машины составит около 2,85 млн рублей. Обслуживать эти автомобили можно будет у официальных дилеров УАЗ.

Выпуск новинки планируется начать на предприятии в столичном «Технополисе» в сентябре нынешнего года, ежегодный объем производства оценивается в 1000 машин.