Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником

загрузка...

Компания Lincoln представила роскошный кроссовер Star, который оснащен электрической силовой установкой. Это первый электромобиль Lincoln.

Star является более элегантным, чем существующая линейка Lincoln, и включает в себя светящиеся внешние элементы. Передний багажник прикрыт электрохромным стеклом, которое в движении становится прозрачным. Передние стойки и D-стойки (сзади) выполнены из металла и напечатаны на 3D-принтере.





Интерьер включает в себя специальные задние сиденья, ориентированные на расслабление. Бренд рекламирует «омолаживающие настроения», которые синхронизируют дисплеи, звуки и даже ароматы, чтобы успокоить или взбодрить вас.









Гигантский панорамный передний дисплей простирается по всей ширине автомобиля. Под ним расположен гораздо меньший экран управления. Задние пассажиры имеют свои собственные дисплеи, кроме того, в задней части есть отдел, где можно заряжать устройства по беспроводной сети.

Star подключается к другим транспортным средствам и городским сетям и будет оснащен системами помощи, которые помогут при вождении и парковке, а также позволят избежать ДТП.









Характеристики силовой установки пока что не приводятся. Lincoln планирует выпустить четыре модели электромобилей к 2026 году и ожидает, что к середине 2020-х годов более половины его продаж будет приходиться на электрические модели.