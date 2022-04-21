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    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником

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    Компания Lincoln представила роскошный кроссовер Star, который оснащен электрической силовой установкой. Это первый электромобиль Lincoln.

    Star является более элегантным, чем существующая линейка Lincoln, и включает в себя светящиеся внешние элементы. Передний багажник прикрыт электрохромным стеклом, которое в движении становится прозрачным. Передние стойки и D-стойки (сзади) выполнены из металла и напечатаны на 3D-принтере.


    Интерьер включает в себя специальные задние сиденья, ориентированные на расслабление. Бренд рекламирует «омолаживающие настроения», которые синхронизируют дисплеи, звуки и даже ароматы, чтобы успокоить или взбодрить вас.

    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником
    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником

    Гигантский панорамный передний дисплей простирается по всей ширине автомобиля. Под ним расположен гораздо меньший экран управления. Задние пассажиры имеют свои собственные дисплеи, кроме того, в задней части есть отдел, где можно заряжать устройства по беспроводной сети.

    Star подключается к другим транспортным средствам и городским сетям и будет оснащен системами помощи, которые помогут при вождении и парковке, а также позволят избежать ДТП.

    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником
    Представлен первый электромобиль Lincoln с уникальным багажником

    Характеристики силовой установки пока что не приводятся. Lincoln планирует выпустить четыре модели электромобилей к 2026 году и ожидает, что к середине 2020-х годов более половины его продаж будет приходиться на электрические модели.

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